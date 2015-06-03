Иран, Израиль и Кипр могут присоединиться к TANAP - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В перспективе возможна поставка в Европу природного газа, добываемого в Иране, Израиле и Кипре, посредством Трансанатолийского трубопровода.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, выступая на международной конференции "Нефть и газ Каспия", которая началась в Баку.

Министр особо подчеркнул вероятность присоединения Ирана к TANAP: "Иран - страна региона, которая обладает огромным потенциалом. Если процессы продолжатся таким образом, Иран может присоединиться к TANAP и поставлять свой газ в Европу. Также состоялись переговоры с Израилем и Кипром. Они также заявили, что в будущем смогут поставлять свой газ на европейский рынок, пользуясь азербайджанской инфраструктурой, проходящей на территории Турции".

Наряду с этим, Н.Алиев отметил, что правительство США и Евросоюз постоянно поддерживали данный проект: "Мы неоднократно видели, как правительство США поддерживало энергетические проекты Азербайджана. Евросоюз также оказывает поддержку нефтегазовым проектам Азербайджана и других прикаспийских стран. Господин Мирош Шефчович часто участвует в наших мероприятиях".

По его словам, в настоящее время Европа серьезно обеспокоена недостатком энергоресурсов: "Причиной этому конфликт между Украиной и Россией, так как Россия является основной страной, экспортирующей энергоресурсы в страны Европы. В мире спрос на энергоресурсы растет с каждым днем и ожидается дальнейший рост этого спроса".

Министр отметил, что несмотря на увеличение производства альтернативной энергии в мире, растет также спрос и на нефть и газ: "По этой причине Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере энергоресурсов. Наша страна играет важную роль и для стран Средней Азии".