Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ

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Сербия приветствует потенциальное участие азербайджанских партнеров в ВИЭ-инициативах страны.

Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По словам министра, в секторе возобновляемой энергетики в Сербии основную роль играет частный сектор.

"Мы активно стимулируем инвестиции в эту сферу, предоставляя равные условия для всех инвесторов - независимо от их страны происхождения, включая Азербайджан. На сегодняшний день азербайджанские компании пока не представлены в этом сегменте сербского рынка, однако мы открыты к сотрудничеству и готовы рассматривать любые конкретные предложения. С сербской стороны государственная энергетическая компания “Elektroprivreda Srbije” планирует в течение ближайших трех-четырех лет реализовать проекты по вводу более 1 200 МВт мощностей на основе ВИЭ", - отметила Д. Джедович-Ханданович.

Министр также подчеркнула, что проект подводного кабеля через Черное море, соединяющий регион Южного Кавказа с Румынией и далее с Европой обсуждался во время визита министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в Сербию.

"Одной из ключевых тем стала возможная роль Сербии в формирующемся “зеленом энергетическом коридоре”, который должен связать Каспийский регион с Юго-Восточной Европой", - добавила она.

Д. Джедович-Ханданович отметила, что в контексте курса на декарбонизацию важно и развитие международного сотрудничества.

"Подписанный в прошлом году меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики Сербии и Азербайджана открыл новую главу во взаимодействии - теперь уже и в сфере “зеленой энергетики", - заявила министр.

По ее словам, все, чего страны добились в последние годы в сфере энергетического перехода, представляет собой хорошую основу для обмена опытом.

"Мы рассматриваем опыт Азербайджана в энергетическом переходе как ценный и перспективный, особенно с учетом схожих задач в области декарбонизации и повышения надежности энергоснабжения. Уверена, что в ближайшее время мы перейдем от политико-стратегического диалога к конкретным формам сотрудничества в сфере ВИЭ", - заключила Д. Джедович-Ханданович.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.