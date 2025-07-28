О нас

SOCAR и МВФ обсудили инфраструктуру ВИЭ и экспорта газа

SOCAR и МВФ обсудили инфраструктуру ВИЭ и экспорта газа 17:24
Энергетика
28 июля 2025 г. 17:42
SOCAR и МВФ обсудили инфраструктуру ВИЭ и экспорта газа

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) провела переговоры с представителями Международного валютного фонда (МВФ), на встрече обсуждался в том числе вопрос инфраструктуры в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ) и экспорта газа.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, данный вопрос обсуждался на встрече с делегацией МВФ во главе с руководителем миссии по Азербайджану Анной Бордон.

"Стороны обменялись мнениями по текущим тенденциям в нефтегазовом секторе, прогнозам по добыче, инвестиционной активности и вопросам энергетического перехода. Также обсуждались перспективы развития инфраструктуры для экспорта газа и использования возобновляемых источников энергии", - подчеркивает SOCAR.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR and IMF mull renewable energy and gas export infrastructure
Версия на азербайджанском языке SOCAR İMF ilə bərpa olunan enerji və qaz ixracı infrastrukturunu müzakirə edib

Самое читаемое

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
Грузия передала в пользование Азербайджана участок в центре Тбилиси
Грузия передала в пользование Азербайджана участок в центре Тбилиси
22 июля 2025 г. 12:44
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi