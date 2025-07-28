SOCAR и МВФ обсудили инфраструктуру ВИЭ и экспорта газа

17:24

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) провела переговоры с представителями Международного валютного фонда (МВФ), на встрече обсуждался в том числе вопрос инфраструктуры в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ) и экспорта газа.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, данный вопрос обсуждался на встрече с делегацией МВФ во главе с руководителем миссии по Азербайджану Анной Бордон.

"Стороны обменялись мнениями по текущим тенденциям в нефтегазовом секторе, прогнозам по добыче, инвестиционной активности и вопросам энергетического перехода. Также обсуждались перспективы развития инфраструктуры для экспорта газа и использования возобновляемых источников энергии", - подчеркивает SOCAR.