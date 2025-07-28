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Трамп пригрозил уничтожить ядерную программу Ирана в случае ее возобновления

Трамп пригрозил уничтожить ядерную программу Ирана в случае ее возобновления Трамп пригрозил уничтожить ядерную программу Ирана в случае ее возобновления
Другие страны
28 июля 2025 г. 17:26
Трамп пригрозил уничтожить ядерную программу Ирана в случае ее возобновления

Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае возобновления Тегераном ядерной программы Вашингтон вновь ее "уничтожит".

Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Шотландии.

Трамп заявил, что Иран посылает "неприятные сигналы", и любые попытки возобновить его ядерную программу будут немедленно пресечены.

"Они посылали очень плохие сигналы, очень отвратительные сигналы. И им не следовало этого делать... Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать снова. Если они это сделают, мы уничтожим его быстрее, чем вы успеете махнуть пальцем", — подчеркнул политик.

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Версия на азербайджанском языке Tramp İranın nüvə proqramının bərpa olunacağı təqdirdə onu məhv etməklə hədələyib

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