Трамп пригрозил уничтожить ядерную программу Ирана в случае ее возобновления

Трамп пригрозил уничтожить ядерную программу Ирана в случае ее возобновления

Президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае возобновления Тегераном ядерной программы Вашингтон вновь ее "уничтожит".

Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером в Шотландии.

Трамп заявил, что Иран посылает "неприятные сигналы", и любые попытки возобновить его ядерную программу будут немедленно пресечены.

"Они посылали очень плохие сигналы, очень отвратительные сигналы. И им не следовало этого делать... Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать снова. Если они это сделают, мы уничтожим его быстрее, чем вы успеете махнуть пальцем", — подчеркнул политик.