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    Ровшан Наджаф назначен завотделом по вопросам инновативного развития и электронного правительства АП

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