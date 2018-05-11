Российский эксперт: Выход США из ядерной сделки ведет к усилению конфронтации в регионе - КОММЕНТАРИЙ

"США сейчас во многом отдали политику на Ближнем Востоке на откуп их главным союзникам там - Израилю и Саудовской Аравии"

11 мая, 2018 15:00