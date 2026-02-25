Фильм "Ходжалы. Последняя свадьба" покажут на Youtube-канале агентства Report

Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Мультимедиа
    • 25 февраля, 2026
    • 16:37
    Фильм "Ходжалы. Последняя свадьба" покажут на Youtube-канале информагентства Report.

    Художественно-документальный фильм, снятый совместно Global Media Group и информационным агентством Report, основан на реальных событиях - последней свадебной церемонии, прерванной в 1992 году в результате обстрела Ходжалы армянскими боевиками.

    Согласно сюжету фильма, жених Васиф Гафаров и невеста Дюрдана Мамедова, а также их родные и гости той самой свадьбы спустя десятилетия вернулись в родной город, чтобы продолжить некогда прерванное торжество.

    Идея фильма возникла благодаря сохранившейся черно-белой фотографии с той свадьбы от 18 января 1992 года. В фильме эта фотография воссоздана в цвете и служит символом возрождения Ходжалы.

    Съемки проходили в Ходжалы (документальные кадры) и Агсу (художественная часть).

    Фильм будет показан 25 февраля 2026 года в 20:00 на Youtube-канале агентства Report.

    26 февраля 2026 года в 16:00 фильм будет показан в эфире канала Baku TV, а в 21:30 - на телеканале ATV.

    Проект реализован под руководством председателя правления Global Media Group Эльнура Абдуллаева. Автор идеи и сценария - Ниям Ширинов, генеральный продюсер - Фуад Гусейналиев, режиссер-постановщик - Юсиф Алекперзаде.

    Ходжалинская трагедия Global Media Group Информагентство Report Ходжалы. Последняя свадьба
    Видео
    "Xocalı. Son toy..." filmi "Report" İnformasiya Agentliyinin Youtube kanalında yayımlanacaq
    Видео
    Film 'Khojaly. The Last Wedding' to be aired on Report's YouTube channel

    Лента новостей