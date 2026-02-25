Фильм "Ходжалы. Последняя свадьба" покажут на Youtube-канале агентства Report

Фильм "Ходжалы. Последняя свадьба" покажут на Youtube-канале информагентства Report.

Художественно-документальный фильм, снятый совместно Global Media Group и информационным агентством Report, основан на реальных событиях - последней свадебной церемонии, прерванной в 1992 году в результате обстрела Ходжалы армянскими боевиками.

Согласно сюжету фильма, жених Васиф Гафаров и невеста Дюрдана Мамедова, а также их родные и гости той самой свадьбы спустя десятилетия вернулись в родной город, чтобы продолжить некогда прерванное торжество.

Идея фильма возникла благодаря сохранившейся черно-белой фотографии с той свадьбы от 18 января 1992 года. В фильме эта фотография воссоздана в цвете и служит символом возрождения Ходжалы.

Съемки проходили в Ходжалы (документальные кадры) и Агсу (художественная часть).

Фильм будет показан 25 февраля 2026 года в 20:00 на Youtube-канале агентства Report.

26 февраля 2026 года в 16:00 фильм будет показан в эфире канала Baku TV, а в 21:30 - на телеканале ATV.

Проект реализован под руководством председателя правления Global Media Group Эльнура Абдуллаева. Автор идеи и сценария - Ниям Ширинов, генеральный продюсер - Фуад Гусейналиев, режиссер-постановщик - Юсиф Алекперзаде.