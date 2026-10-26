В Нахчыване регистрация недвижимости выросла на 20,4%

В Нахчыване в январе-сентябре зарегистрировано право собственности на 9 310 объектов недвижимости - на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, среди зарегистрированных объектов - 4 224 земельных участка, 3 530 частных жилых и дачных домов, 1 180 квартир, 185 нежилых площадей, 178 нежилых зданий и 13 имущественных комплексов.

За девять месяцев за услуги регистрации, технической инвентаризации и кадастрового учета недвижимости собрано 1,8 млн манатов. Это на 94 тыс. манатов (5,3%) больше, чем годом ранее.

За отчетный период Государственная служба по имущественным вопросам получила от юридических и физических лиц, а также нотариальных контор 10 430 электронных обращений - на 92,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.