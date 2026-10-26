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    Naxçıvanda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı 20 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    • 26 oktyabr, 2026
    • 11:06
    Naxçıvanda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı 20 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri 9 310 daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu dövlət qeydiyyatına alıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,4 % çoxdur.

    Qeydiyyata alınmış əmlaklardan 4 224-ü torpaq sahəsi, 3 530-u fərdi yaşayış və bağ evi, 1 180-i mənzil, 185-i qeyri-yaşayış sahəsi, 178-i qeyri-yaşayış binası, 13-ü isə əmlak kompleksi olub.

    9 ayda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, texniki inventarlaşdırılması və kadastr xidmətlərindən ümumilikdə 1,8 milyon manat xidmət haqqı toplanıb. Bu da 1 il əvvələ nisbətən 94 min manat və yaxud 5,3 % çoxdur.

    Bundan başqa, hesabat dövründə hüquqi və fiziki şəxslər, eləcə də notariat ofislərindən Dövlət Xidmətinə 10 430 elektron müraciət daxil olub. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 92,6 % çoxdur.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
    В Нахчыване регистрация недвижимости выросла на 20,4%
    44 filmi
    44 filmi

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