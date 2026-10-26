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    Ильхам Алиев поздравил президента Австрии

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 11:28
    Ильхам Алиев поздравил президента Австрии

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Австрии Александера Ван дер Беллена с национальным праздником этой страны.

    Как сообщает Report, в поздравлении главы государства говорится:

    "Уважаемый господин Федеральный Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики.

    Развитие азербайджано-австрийских отношений на основе взаимного уважения вызывает удовлетворение. Верю, что дружеские отношения между нашими странами, и впредь укрепляясь благодаря совместным усилиям, будут способствовать расширению нашего взаимовыгодного сотрудничества.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а австрийскому народу – постоянного благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Ван дер Беллен Национальный праздник
    İlham Əliyev Avstriya Prezidentini təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates Austrian president on National Day
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