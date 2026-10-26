Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Австрии Александера Ван дер Беллена с национальным праздником этой страны.

Как сообщает Report, в поздравлении главы государства говорится:

"Уважаемый господин Федеральный Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики.

Развитие азербайджано-австрийских отношений на основе взаимного уважения вызывает удовлетворение. Верю, что дружеские отношения между нашими странами, и впредь укрепляясь благодаря совместным усилиям, будут способствовать расширению нашего взаимовыгодного сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а австрийскому народу – постоянного благополучия и процветания".