Ильхам Алиев поздравил президента Австрии
- 26 октября, 2026
- 11:28
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Австрии Александера Ван дер Беллена с национальным праздником этой страны.
Как сообщает Report, в поздравлении главы государства говорится:
"Уважаемый господин Федеральный Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики.
Развитие азербайджано-австрийских отношений на основе взаимного уважения вызывает удовлетворение. Верю, что дружеские отношения между нашими странами, и впредь укрепляясь благодаря совместным усилиям, будут способствовать расширению нашего взаимовыгодного сотрудничества.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а австрийскому народу – постоянного благополучия и процветания".