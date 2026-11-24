Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в энергетике, двустороннюю торговлю, гуманитарную поддержку и совместные инфраструктурные проекты.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в частности, обсуждались поставки газа и дизельного топлива в Украину, а также расширение использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями.

"Совместные инфраструктурные проекты - реконструкцию имеющихся пунктов пропуска и создание новых, прямые поезда между Украиной и Венгрией по новым маршрутам", - сообщил украинский лидер.

Отдельное внимание на переговорах уделили гуманитарному разминированию и расширению участия Венгрии в соответствующей коалиции. Зеленский заявил, что по всем вопросам достигнуты конкретные договоренности, а профильным ведомствам поручено приступить к их реализации.

Кроме того, в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Чопе обсуждались укрепление отношений с соседними странами, в том числе с Венгрией, экспорт зерна, защита прифронтовых регионов от российских авиабомб, а также усилия по достижению мира.

Зеленский напомнил, что в сентябре Украина инициировала Карпатскую интеграционную инициативу, объединяющую восемь стран региона. По его словам, Киев намерен развивать этот формат и рассчитывает на присоединение Будапешта, в том числе на высшем уровне.