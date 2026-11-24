В Колумбии 25 человек захвачены в заложники в супермаркете
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 22:28
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В колумбийском городе Картахена 25 человек удерживаются в заложниках в супермаркете.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом во вторник сообщил президент страны Абелардо Де Ла Эсприэлья, отметив, что к месту происшествия направлены подразделения полиции и вооруженных сил.
По его словам, изначально в заложниках находились 30 человек. Пятерых из них - пожилых женщин - удалось освободить. Эсприэлья заявил, что эти люди - "обычные преступники", которые скрылись в супермаркете после неудачной попытки ограбить инкассаторскую машину.
По данным местных медиа, инцидент произошел в филиале сети супермаркетов Exito в районе Ла-Кастельяна в Картахене. Район оцеплен полицией и военными.
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