В колумбийском городе Картахена 25 человек удерживаются в заложниках в супермаркете.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом во вторник сообщил президент страны Абелардо Де Ла Эсприэлья, отметив, что к месту происшествия направлены подразделения полиции и вооруженных сил.

По его словам, изначально в заложниках находились 30 человек. Пятерых из них - пожилых женщин - удалось освободить. Эсприэлья заявил, что эти люди - "обычные преступники", которые скрылись в супермаркете после неудачной попытки ограбить инкассаторскую машину.

По данным местных медиа, инцидент произошел в филиале сети супермаркетов Exito в районе Ла-Кастельяна в Картахене. Район оцеплен полицией и военными.