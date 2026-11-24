Великобритания рассматривает возможность расширения ограничений на морские услуги для перевозки российских энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил глава МИД Великобритании Эд Милибэнд, отвечая на вопросы членов комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента.

По его словам, с 1 января 2027 года в Соединенном Королевстве вступит в силу запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

"Можно ли вместе с этим ввести запрет на морские услуги в отношении нефти? Это один из вопросов, которые мы рассматриваем", - сказал министр, добавив, что также не исключает запрет на перевозку российского угля.

"Уголь приносит России гораздо меньше доходов, чем нефть. Но это нужно изучить", - отметил Милибэнд.

Кроме того, министр заявил, что Лондон не намерен возобновлять диалог с Россией на уровне глав государств или внешнеполитических ведомств.

"У нас с Европой разные взгляды на взаимодействие с Россией. У нас есть посол в Москве, но мы не взаимодействуем напрямую с российскими властями", - сказал он.

Милибэнд подчеркнул, что Лондон продолжит придерживаться этой стратегии. Вместе с тем он отметил, что Великобритания намерена участвовать в переговорах по Украине и архитектуре безопасности в Европе.