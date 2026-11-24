В грузинском Марнеули состоялся турнир по смешанным боевым искусствам (MMA).

Как сообщает грузинское бюро Report, в соревнованиях участвовали 24 спортсмена в различных весовых категориях.

Турнир состоялся по инициативе и при организации Грузинской бойцовской лиги (GCL), при поддержке мэрии Марнеули и Азербайджанского дома.

Спортсмен из Марнеули азербайджанского происхождения Сянан Халилов завоевал звание чемпиона турнира в весовой категории 70 кг.