Сянан Халилов стал чемпионом турнира по MMA в Марнеули
В регионе
- 24 ноября, 2026
- 20:34
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В грузинском Марнеули состоялся турнир по смешанным боевым искусствам (MMA).
Как сообщает грузинское бюро Report, в соревнованиях участвовали 24 спортсмена в различных весовых категориях.
Турнир состоялся по инициативе и при организации Грузинской бойцовской лиги (GCL), при поддержке мэрии Марнеули и Азербайджанского дома.
Спортсмен из Марнеули азербайджанского происхождения Сянан Халилов завоевал звание чемпиона турнира в весовой категории 70 кг.
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