Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что был рад встрече с вице-премьером и главой МИД Грузии Макой Бочоришвили в Баку.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Рад приветствовать вице-премьера и министра иностранных дел Грузии Маку Бочоришвили... Наши переговоры были посвящены всеобъемлющей повестке стратегического партнерства Азербайджана и Грузии и перспективам развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной, логистической сферах и в области зеленой энергетики", - написал он.

По его словам, стороны подчеркнули важность исторической дружбы, добрососедских отношений и взаимного доверия между двумя странами, а также вклад устойчивого диалога на высшем уровне и институционального сотрудничества в укрепление стратегического партнерства.

Министры также обменялись мнениями о развитии событий на Южном Кавказе, усилиях по содействию региональному миру и стабильности, а также о возможностях для расширения регионального экономического сотрудничества и транзитной связанности.

"Была вновь подтверждена наша общая решимость в направлении дальнейшего укрепления стратегического партнерства и развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", - подытожил глава МИД Азербайджана.