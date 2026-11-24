Еще один азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23 в хорватском Порече.

Как сообщает Report, вслед за Билалхабаши Назаровым (50 кг) на высшую ступень пьедестала почета поднялся Ниджат Алырзаев (70 кг).

В финале он одержал победу над Звиадом Тчотчуа (Грузия) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила континентальный чемпионат, в котором приняли участие 276 спортсменов из 39 стран, с 4 медалями. Ранее Зидан Гумбатов (55 кг) и Мухаммедали Аширалиев (60 кг) завоевали бронзу.