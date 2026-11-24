Еще один азербайджанский боксер стал чемпионом Европы
Индивидуальные
- 24 ноября, 2026
- 19:35
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Еще один азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23 в хорватском Порече.
Как сообщает Report, вслед за Билалхабаши Назаровым (50 кг) на высшую ступень пьедестала почета поднялся Ниджат Алырзаев (70 кг).
В финале он одержал победу над Звиадом Тчотчуа (Грузия) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27).
Таким образом, сборная Азербайджана завершила континентальный чемпионат, в котором приняли участие 276 спортсменов из 39 стран, с 4 медалями. Ранее Зидан Гумбатов (55 кг) и Мухаммедали Аширалиев (60 кг) завоевали бронзу.
Azərbaycanın daha bir boksçusu Avropa çempionu olub
Nijat Alirzayev wins Azerbaijan's second European U23 boxing gold
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