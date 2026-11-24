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В Губинском районе на трассе Губа-Хачмаз автомобиль сбил насмерть 60-летнюю женщину.

Как сообщает северное бюро Report, жительница Хачмазского района Рена Оруджова (1966 г.р.) скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Водитель оставил пострадавшую в беспомощном состоянии и скрылся с места происшествия.

По факту проводится расследование.