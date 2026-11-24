Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) призывает действующие банки-партнеры, а также новые финансовые организации Азербайджана подключиться к программе "Молодежь в бизнесе" (Youth in Business - YinB).

Как передает Report, об этом заявил директор ЕБРР по Кавказу Томас Кайрис (Tomas Kairys) в ходе презентации программы, прошедшей в Баку.

"Мы обращаемся как к нашим многолетним банкам-партнерам, так и к новым финансовым структурам с призывом включиться в реализацию данной программы, чтобы содействовать направлению финансовых ресурсов молодым предпринимателям, обладающим идеями и стремлениями для запуска и масштабирования бизнеса в Азербайджане, на региональном и глобальном уровнях", - заявил Т. Кайрис.

Данная инициатива осуществляется ЕБРР при содействии Европейского союза и нацелена на микро-, малые и средние предприятия (ММСП), принадлежащие предпринимателям или управляемые ими в возрасте до 35 лет. Как пояснил региональный директор, программа объединяет возможности получения финансирования через местные финансовые учреждения с персональными консультационными услугами и поддержкой в развитии бизнеса.

ЕБРР, в свою очередь, предоставляет финансовые средства, экспертный потенциал и опыт, аккумулированный на других рынках.

"Мы придаем большое значение крепким партнерским связям, которые формируем в Азербайджане, и нацелены на плотное взаимодействие с финансовым сектором, предпринимательским сообществом и нашими международными партнерами. Наша работа в стране все активнее фокусируется на частном секторе, который мы стремимся сделать более конкурентоспособным, многопрофильным и устойчивым", - подчеркнул Т. Кайрис.

Он также обратил внимание на то, что центральную роль в реализации проекта играют местные банки, располагающие глубоким пониманием особенностей азербайджанского рынка, а также государственные структуры, обеспечивающие формирование благоприятных условий для ведения бизнеса.