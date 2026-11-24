Глава МИД: Конфликт между РФ и Украиной и ситуация на Ближнем Востоке несут серьезные вызовы
- 24 ноября, 2026
- 18:58
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Напряженная ситуация в Черноморском регионе, неопределенность на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт несут серьезные вызовы, в том числе для Азербайджана и Грузии.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Баку.
По его словам, данные вопросы обсуждались в ходе встречи глав МИД двух стран.
"Наша позиция заключается в том, что конфликты должны быть урегулированы дипломатическим путем в кратчайшие сроки", - подчеркнул Байрамов.
Министр также сообщил, что проинформировал Бочоришвили о текущей ситуации в мирном процессе между Баку и Ереваном.
"Я также рассказал о строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, возвращении наших граждан, последних событиях и серьезной минной угрозе", - добавил Байрамов.