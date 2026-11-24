Напряженная ситуация в Черноморском регионе, неопределенность на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт несут серьезные вызовы, в том числе для Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Баку.

По его словам, данные вопросы обсуждались в ходе встречи глав МИД двух стран.

"Наша позиция заключается в том, что конфликты должны быть урегулированы дипломатическим путем в кратчайшие сроки", - подчеркнул Байрамов.

Министр также сообщил, что проинформировал Бочоришвили о текущей ситуации в мирном процессе между Баку и Ереваном.

"Я также рассказал о строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, возвращении наших граждан, последних событиях и серьезной минной угрозе", - добавил Байрамов.