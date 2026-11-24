Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов может посетить Грузию в начале 2027 года.

Как передает Report, об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.

"Надеюсь, что в начале следующего года у меня будет возможность принять вас в Тбилиси. Наши министерства поддерживают регулярные контакты, и, разумеется, так будет продолжаться и впредь. Это позволит внешнеполитическим ведомствам максимально полно обсуждать все вопросы с учетом интересов друг друга", – сказала она.