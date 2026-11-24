Мака Бочоришвили пригласила Джейхуна Байрамова посетить Грузию в начале 2027 года
Внешняя политика
- 24 ноября, 2026
- 19:01
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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов может посетить Грузию в начале 2027 года.
Как передает Report, об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.
"Надеюсь, что в начале следующего года у меня будет возможность принять вас в Тбилиси. Наши министерства поддерживают регулярные контакты, и, разумеется, так будет продолжаться и впредь. Это позволит внешнеполитическим ведомствам максимально полно обсуждать все вопросы с учетом интересов друг друга", – сказала она.
Maka Boçorişvili Ceyhun Bayramovu 2027-ci ilin əvvəlində Gürcüstana səfərə dəvət edib
Maka Botchorishvili invites Jeyhun Bayramov to visit Georgia in early 2027
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Мака Бочоришвили пригласила Джейхуна Байрамова посетить Грузию в начале 2027 годаВнешняя политика