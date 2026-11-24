В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории села Кичик Айрым (Покр Айрум) на территории современной Армении, где исторически жили азербайджанцы.

Как передает Report, село, название которого связано с тюркским племенем Айрым, с 1995 года входит в состав Лорийской области Армении.

Село Кичик Айрым было основано в советский период и входило в состав Алавердского района, позднее переименованного в Туманянский. До середины 1920-х годов население села учитывалось совместно с населением соседнего Бёюк Айрыма (Мец Айрум). Как отдельный населенный пункт село начало фиксироваться в статистических источниках с 1926 года.

По данным армянских источников, в разное время до конца 1980-х годов на территории села жили исключительно или преимущественно азербайджанцы. Согласно труду Завена Коркотяна "Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931)", в 1926 году в селе проживало 88 человек, все - азербайджанцы, а в 1931 году - 154 человека. Согласно сборнику А.П. Манвеляна и Г.М. Мартиросяна "Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831–1959 годы", в 1959 году здесь было зарегистрировано 234 человека, преимущественно азербайджанцы. По данным "Словаря топонимов Армении и прилегающих областей" Т.Х. Акопяна, Ст.Т. Мелик-Бахшяна и О.Х. Барсегяна, в 1970 году в селе проживало 420 человек, в 1979 году - 388, а в 1989 году - 91 человек.

В конце 1980-х годов из-за территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР. После изгнания азербайджанцев село было заселено армянами.

В 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводились масштабные полевые работы по выявлению и документированию азербайджанского наследия. В ходе этих работ в селе было обнаружено азербайджанское кладбище, на котором часть надгробий сохранилась, а некоторые были осквернены.