Развитие Среднего коридора стало политической необходимостью для региона Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По ее словам, Грузия и Азербайджан за десятилетия накопили значительный опыт сотрудничества, который служит основой дружбы и стратегического партнерства двух стран.

"Этот опыт может принести пользу обеим странам и более широкому региону. Это придает дополнительную ценность нашей дружбе и сотрудничеству. Обе страны готовы и дальше работать вместе", – отметила Бочоришвили.

Она также подчеркнула важность тесных контактов между руководителями двух стран, которые создают основу для дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства.