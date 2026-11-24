Грузия вносит вклад в укрепление доверия и формирование новых реалий на Южном Кавказе, обеспечивая транзит грузов из Азербайджана в Армению, в том числе нефтепродуктов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Баку.

По его словам, с прошлого года Азербайджан разрешил транзит грузов, следующих в Армению. Кроме того, в конце прошлого года после длительного перерыва начались поставки ряда азербайджанских товаров в эту страну, в первую очередь нефтепродуктов. Перевозки осуществляются через транспортную систему Грузии.

"Мы считаем, что таким образом Грузия вносит вклад в укрепление доверия и в формирование новых реалий на Южном Кавказе. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить уважаемого коллегу от имени нашей страны", – отметил Байрамов.

Глава МИД также подчеркнул значение транспортного сотрудничества двух стран для развития Среднего коридора Восток – Запад. По его словам, в последние годы интерес к этому маршруту значительно вырос, а объем перевозимых грузов увеличивается с каждым годом.

В числе важных событий 2026 года Байрамов назвал завершение работ по увеличению пропускной способности грузинского участка железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и его официальную приемку.

Он также отметил возобновление движения пассажирского поезда Баку – Тбилиси – Баку, которое способствует расширению контактов между жителями двух стран.