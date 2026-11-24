США готовятся повысить пошлины в отношении Китая и еще 14 стран
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 18:46
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США рассматривают возможность повышения пошлин в отношении Китая, Евросоюза и других стран из-за поддержки ими их собственного промышленного производства, что наносит ущерб американскому бизнесу.
Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ожидается, что торговый представитель США Джеймисон Грир уже на этой неделе обнародует результаты многомесячного расследования в отношении промышленных субсидий Китая, Евросоюза и еще 14 стран.
По мнению Вашингтонской администрации, поддержка внутреннего промышленного производства в этих странах наносит ущерб американским компаниям.
При этом источники предупредили, что сроки публикации результатов расследования могут измениться.
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