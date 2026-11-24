Азербайджан и Грузия обсудили перспективы дальнейшего развития отношений
- 24 ноября, 2026
- 18:42
Будьте в курсе главных новостей!
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с грузинской делегацией во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Макой Бочоришвили, находящейся с визитом в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
С.Гафарова выразила уверенность в том, что этот визит еще больше укрепит отношения между двумя странами и создаст новые возможности для сотрудничества.
Было отмечено, что Азербайджан и Грузия являются близкими дружественными и стратегическими партнерами, и в следующем году страны отметят 35-ю годовщину установления дипломатических отношений.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве двух стран в сфере образования, молодежных проектов, межпарламентского взаимодействия, а также в рамках международных организаций.