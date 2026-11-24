2026 год был довольно насыщенным и продуктивным для азербайджано грузинских отношений.

Как передает Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с Главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Она напомнила, что президент Азербайджана посетил Грузию в апреле, премьер Грузии в мае посетил Баку.

По ее словам, такие визиты и проведенные переговоры усиливают грузино-азербайджанские отношения.

"Мне очень приятно в конце этого года посетить с официальным визитом дружественный Азербайджан. Я рада возможности вновь обсудить повестку стратегического сотрудничества между нашими странами. Сегодня я встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Предстоит также встреча с премьер-министром Али Асадовым. Кроме того, я встретилась с моим уважаемым коллегой и другом (главой МИД Джейхуном Байрамовым - ред.).

Глава МИД подчеркнула, что в этом году политический диалог между Грузией и Азербайджаном на высоком уровне был весьма насыщенным, что важно для стратегического сотрудничества между нашими странами: "В течение года у нас было много возможностей встречаться в разных форматах и обсуждать происходящее в наших странах и в регионе. Нынешний официальный визит имеет особое значение, поскольку двусторонняя политическая повестка насыщенна и требует регулярного обмена информацией и работы над новыми идеями".

Бочоришвили добавила, что в 2026 году после шестилетнего перерыва возобновились железнодорожные пассажирские рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку: "Это важный шаг к укреплению двусторонних связей и расширению контактов между нашими народами. Еще одним важным событием стало завершение модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Этот проект важен для всех трех стран и для региона в целом, поскольку укрепляет транспортные связи. Для наших стран особенно важно, что он позволяет нарастить транспортный потенциал".

По ее словам, в этом году стороны достигли важных договоренностей в энергетике. "Они (договоренности - ред.) углубляют наше сотрудничество и открывают новые возможности для укрепления региональной энергетической безопасности. Мы добились хороших результатов в развитии торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества. При этом потенциал у нас значительно выше. Мы будем рады дальнейшему укреплению торгово-экономических связей и тому, чтобы наши страны в полной мере использовали имеющиеся возможности", - подчеркнула глава МИД Грузии.