Бочоришвили: Грузия и Азербайджан в 2026 году проводили насыщенный и продуктивный диалог
- 24 ноября, 2026
- 18:48
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2026 год был довольно насыщенным и продуктивным для азербайджано грузинских отношений.
Как передает Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с Главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Она напомнила, что президент Азербайджана посетил Грузию в апреле, премьер Грузии в мае посетил Баку.
По ее словам, такие визиты и проведенные переговоры усиливают грузино-азербайджанские отношения.
"Мне очень приятно в конце этого года посетить с официальным визитом дружественный Азербайджан. Я рада возможности вновь обсудить повестку стратегического сотрудничества между нашими странами. Сегодня я встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Предстоит также встреча с премьер-министром Али Асадовым. Кроме того, я встретилась с моим уважаемым коллегой и другом (главой МИД Джейхуном Байрамовым - ред.).
Глава МИД подчеркнула, что в этом году политический диалог между Грузией и Азербайджаном на высоком уровне был весьма насыщенным, что важно для стратегического сотрудничества между нашими странами: "В течение года у нас было много возможностей встречаться в разных форматах и обсуждать происходящее в наших странах и в регионе. Нынешний официальный визит имеет особое значение, поскольку двусторонняя политическая повестка насыщенна и требует регулярного обмена информацией и работы над новыми идеями".
Бочоришвили добавила, что в 2026 году после шестилетнего перерыва возобновились железнодорожные пассажирские рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку: "Это важный шаг к укреплению двусторонних связей и расширению контактов между нашими народами. Еще одним важным событием стало завершение модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Этот проект важен для всех трех стран и для региона в целом, поскольку укрепляет транспортные связи. Для наших стран особенно важно, что он позволяет нарастить транспортный потенциал".
По ее словам, в этом году стороны достигли важных договоренностей в энергетике. "Они (договоренности - ред.) углубляют наше сотрудничество и открывают новые возможности для укрепления региональной энергетической безопасности. Мы добились хороших результатов в развитии торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества. При этом потенциал у нас значительно выше. Мы будем рады дальнейшему укреплению торгово-экономических связей и тому, чтобы наши страны в полной мере использовали имеющиеся возможности", - подчеркнула глава МИД Грузии.