Очередная трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоится в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Баку.

"Помимо двусторонних отношений, Азербайджан и Грузия участвуют в различных многосторонних форматах, в рамках которых обсуждаются вопросы, выходящие за пределы наших двух стран. Таких форматов достаточно много, и я не буду останавливаться на каждом из них. Одним из наиболее важных и действенных я считаю трехсторонний формат с участием Азербайджана, Грузии и Турции. В его рамках ежегодно проходят встречи министров иностранных дел трех стран", - сказал Байрамов.

Он напомнил, что в июне этого года встреча глав МИД в трехстороннем формате состоялась в Стамбуле.

"Следующую планируется провести в Грузии в 2027 году. Трехстороннее сотрудничество также успешно развивается на парламентском уровне, в сфере обороны и безопасности и в экономике", - подчеркнул Байрамов.

Он также отметил, что Азербайджан и Грузия реализуют совместные проекты, имеющие региональное значение, в том числе и в энергетической сфере.

"В частности, хотел бы отметить новый контракт на поставки природного газа из Азербайджана в Грузию, а также транзит электроэнергии через грузинскую территорию", - сказал министр.