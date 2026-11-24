Мир между Баку и Ереваном еще больше раскроет потенциал региона Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Сегодня мы обсудили ситуацию на Южном Кавказе и отношения между Азербайджаном и Арменией. Позиция Грузии остается неизменной: мы всегда готовы вносить свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Мы приветствуем прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Развитие сотрудничества между этими странами укрепит стабильность в регионе и позволит полнее использовать его потенциал", - заявила глава МИД Грузии.

По словам Бочоришвили, стороны также обсудили инициативу по укреплению транспортных связей в регионе.

"Мы следим за ходом работы в этом направлении. Считаем важными для нашего региона все проекты, которые способствуют укреплению Южного Кавказа. Сегодня у нас также была возможность обсудить мировые процессы и геополитическую обстановку в регионе. Отношения и дружба между Грузией и Азербайджаном вносят существенный вклад в развитие регионального сотрудничества. Совместными усилиями мы будем содействовать развитию транспортных и логистических коридоров в нашем регионе и за его пределами, укреплению экономических связей и более полному использованию потенциала Южного Кавказа", - добавила глава МИД.