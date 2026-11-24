Трехсторонний формат сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции имеет значение не только для трех стран, но и для более широкого региона.

Как передает Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Она отметила, что в ходе сегодняшних переговоров с азербайджанской стороной обсудила обсудили формат регионального сотрудничества.

"Грузия, Азербайджан и Турция уже несколько десятилетий развивают стратегическое сотрудничество по ряду направлений, и это очень важно для нашего региона. В этом году министры иностранных дел трех стран встретились в Стамбуле, а в следующем году для меня будет большой честью принять обоих министров в Грузии", - сказала Бочоришвили.

По ее словам, это даст возможность обсудить важные вопросы регионального сотрудничества.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что этот формат имеет значение как для трех стран и нашего региона, так и за его пределами. Мы рады, что это сотрудничество продолжается уже несколько десятилетий", - подчеркнула она.