Boçorişvili Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin üçtərəfli əməkdaşlıq formatının əhəmiyyətini qeyd edib
- 24 noyabr, 2026
- 18:55
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin üçtərəfli əməkdaşlıq formatı təkcə 3 ölkə üçün deyil, həm də daha geniş region üçün əhəmiyyət kəsb edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Maka Boçorişvili bu gün Bakıda azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Biz keçən il İstanbulda görüşdük. Gələn il sizi qəbul etmək bizim üçün şərəf olacaq", - o qeyd edib.
O qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfi ilə bugünkü danışıqlar zamanı regional əməkdaşlıq formatını müzakirə ediblər.
"Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə artıq bir neçə onillikdir ki, bir sıra istiqamətlər üzrə strateji əməkdaşlığı inkişaf etdirir və bu, regionumuz üçün çox vacibdir. Bu il üç ölkənin xarici işlər nazirləri İstanbulda görüşüblər, gələn il isə hər iki naziri Gürcüstanda qəbul etmək mənim üçün böyük şərəf olacaq", - M.Boçorişvili bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, regional əməkdaşlığın mühüm məsələlərini müzakirə etməyə imkan verəcək.
"Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu format həm hər üç ölkə və regionumuz, həm də onun hüdudlarından kənar üçün əhəmiyyət kəsb edir. Biz bu əməkdaşlığın artıq bir neçə onillikdir davam etməsindən məmnunuq", - XİN rəhbəri vurğulayıb.