Maka Boçorişvili: Orta Dəhlizin inkişafı Cənubi Qafqaz regionu üçün zərurətdir
- 24 noyabr, 2026
- 18:56
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Orta Dəhlizin inkişafı Cənubi Qafqaz regionu üçün zərurətdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Maka Boçorişvili bu gün Bakıda azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Gürcüstan və Azərbaycan onilliklər boyu iki ölkənin dostluğunun və strateji tərəfdaşlığının əsasını təşkil edən əhəmiyyətli əməkdaşlıq təcrübəsi toplayıb.
"Bu təcrübə həm hər iki ölkəyə, həm də daha geniş regiona fayda verə bilər. Bu, dostluğumuza və əməkdaşlığımıza əlavə dəyər qatır. Hər iki ölkə bundan sonra da birgə işləməyə hazırdır", - Boçorişvili qeyd edib.
O, həmçinin strateji əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi üçün zəmin yaradan iki ölkə rəhbərləri arasındakı sıx təmasların vacibliyini vurğulayıb.