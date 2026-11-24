Проекты, реализуемые Азербайджаном и Грузией, имеют важное значение для Европейского союза и приносят ему пользу.

Как передает Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Отношения между Грузией и Азербайджаном и проекты, которые мы реализуем, уже имеют стратегическое значение для Европы и стран Европейского союза (ЕС). Сегодня их значение растет. Мой коллега затронул ряд важных вопросов, связанных с обеспечением безопасности Европы. Сотрудничество Грузии и Азербайджана и проекты, которые мы реализуем на протяжении многих лет, уже вносят вклад в ее безопасность. Наши страны сами выстраивали это сотрудничество. Сегодня речь идет об энергетической безопасности, диверсификации источников энергоснабжения и развитии транспортных связей. Все это жизненно важные вопросы европейской повестки", - отметила она.

По ее словам, эти проекты стали результатом тесного сотрудничества, дружбы и партнерства, которые складывались между Грузией и Азербайджаном десятилетиями.

"Мы должны использовать эти возможности на благо Европы и ее безопасности. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, какие возможности открываются перед нами. У нас уже есть опыт работы в этом направлении. У Грузии есть и собственная повестка отношений с Европейским союзом. Как мы все хорошо знаем, Грузия заинтересована во вступлении в ЕС. Для этого прежде всего необходимы диалог и укрепление сотрудничества с европейской стороной", - отметила она.

Бочоришвиили добавила, что Тбилиси и Баку готовы продолжать сотрудничество и партнерство с ЕС и вносить вклад в мир и стабильность в разных регионах.