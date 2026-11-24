Процесс делимитации и демаркации границы между Грузией и Азербайджаном осуществляется с максимальным учетом интересов обеих сторон и на основе взаимного уважения.

Как передает Report, об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По ее словам, соответствующая комиссия по делимитации и демаркации границы работает на регулярной основе и проводит заседания.

"В рамках этого процесса осуществляется сотрудничество. Совсем недавно у меня также был контакт по вопросам, связанным с архивными материалами. Обе стороны работают над тем, чтобы этот процесс продвигался вперед, и мы, безусловно, приветствуем прогресс в данном направлении", – отметила Бочоришвили.

Она также подчеркнула, что работа в этом направлении должна продолжаться в предусмотренном для этого формате.