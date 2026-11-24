Азербайджан заинтересован в скорейшей реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP).

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

"Договоренность о проекте "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) была достигнута в рамках прошлогоднего исторического саммита в Вашингтоне. Речь идет о транспортно-коммуникационном коридоре протяженностью 42 км на территории Армении. За прошедший год с небольшим США и Армения вели переговоры, обсуждали подготовку проекта, создание компании, распределение долей в ней и ряд других вопросов. Азербайджанскую сторону регулярно информировали о ходе этой работы. Причина проста: и вход в этот коридор, и выход из него находятся на границе с Азербайджаном. Поэтому нам важно быть в курсе, чтобы проект можно было реализовать, и чтобы мы могли соответствующим образом координировать свою работу", - сказал Байрамов.

По его словам, Баку приветствует этот проект и хочет, чтобы его реализовали в кратчайшие сроки.

"Для Азербайджана этот проект важен по нескольким причинам. Во-первых, он создаст дополнительные возможности для беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Во-вторых, в более широком региональном контексте это новое направление Среднего коридора и МТК "Восток-Запад", которое откроет дополнительные возможности для Азербайджана, Армении и других стран региона", - отметил он.

Байрамов добавил, что этот проект придаст дополнительные преимущества всему Южному Кавказу.

"(…) Мы считаем, что это пример того, как новые реалии в нашем регионе воплощаются на практике", - сказал глава МИД Азербайджана.