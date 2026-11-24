Инициатива TRIPP (проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания") имеет большое значение с точки зрения укрепления региональной транспортной связанности.

Как передает Report, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с Главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы также отметили и обсудили важность инициативы TRIPP, которая имеет большое значение с точки зрения укрепления региональной транспортной связанности. Мы внимательно следим за работой в этом направлении и считаем, что все проекты, способствующие укреплению Южного Кавказа и развитию транспортной связанности, безусловно, важны для нашего региона", - сказала Бочоришвили.

Она добавила, что в ходе переговоров с Байрамовым обсудила глобальные процессы и геополитическую ситуацию в регионе.