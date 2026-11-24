Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн договорились вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу узбекистанского лидера, соответствующее решение принято по итогам переговоров в Аммане.

Стороны также договорились разработать комплексную "дорожную карту" для реализации достигнутых на высшем уровне соглашений.

Приоритетными направлениями сотрудничества определены торговля, инвестиции, транспорт и логистика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, текстильная отрасль, здравоохранение и фармацевтика. Кроме того, обсуждалась возможность заключения соглашения о преференциальной торговле и увеличения товарооборота между странами до $500 млн.

По итогам встречи подписаны соглашение об установлении отношений стратегического партнерства, а также 19 двусторонних документов, охватывающих сферы экономики, энергетики, культуры, экологии, цифровых технологий, здравоохранения, сельского хозяйства и правового сотрудничества.

Отдельное внимание уделено развитию связей между регионами: соглашения о сотрудничестве заключены между Ташкентом и Амманом, а также Самаркандом и туристическим регионом Петра.

В рамках государственного визита лидера Узбекистана в Иорданию стороны обменялись высшими государственными наградами. Мирзиёеву был вручен орден "Аль-Хусейн ибн Али", а король Абдалла II награжден орденом "Олий даражали дустлик" ("Дружба высшей степени").