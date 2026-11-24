Эксплуатация нефтепровода Баку-Супса может быть возобновлена в будущем по мере увеличения объемов транспортировки нефти и достижения соответствующих договоренностей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Баку.

"В свое время активно использовался нефтепровод Баку-Супса. Он существует и сейчас, и вполне вероятно, что в ближайшем будущем его снова задействуют, когда вырастут объемы поставок и другие страны предпримут практические шаги по экспорту своих нефтепродуктов по этому маршруту", - сказал он.

По словам министра, энергетические проекты, связанные с Азербайджаном и азербайджанским сектором Каспийского моря, имеют большое значение для обеих стран и энергоснабжения обширного региона.

"В этом контексте очень велика роль нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Это надежный маршрут поставок сырой нефти", - отметил Байрамов.

Он также подчеркнул важность Южного газового коридора.