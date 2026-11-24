Ceyhun Bayramov: Bakı-Supsa həcmlər artdıqca, danışıqlar əsasında yenidən istifadəyə verilə bilər
Xarici siyasət
- 24 noyabr, 2026
- 19:03
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Bakı-Supsa layihəsi gələcəkdə həcmlər artdıqca, müvafiq razılaşmalar, danışıqlar əsasında yenidən istifadəyə verilə bilər.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda gürcüstanlı həmkarı Maka Boçorişvili ilə birgə mətbuat üçün brifinqdə deyib.
Nazir qeyd edib ki, mənbəyi Azərbaycan, yaxud Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru olan layihələr iki ölkə üçün əhəmiyyətlidir:
"Bu həm də çox geniş coğrafiyanın enerji təchizatı üçün önəmli xarakter daşıyır. Bu xüsusda Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin əhəmiyyəti də çox böyükdür. Bu etibarlı xam neft əldə edilmə vasitəsidir".
C. Bayramov hesab edir ki, həmçinin Cənub Qaz dəhlizi də bu kontekstdə şübhəsiz qeyd edilməlidir.
Джейхун Байрамов допустил возобновление эксплуатации нефтепровода Баку-Супса
Bayramov: Baku–Supsa pipeline could resume operations as volumes grow
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