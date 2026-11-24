Sabah Cəlilabad şəhərinin 22 küçəsində qaz olmayacaq
Energetika
- 24 noyabr, 2026
- 19:11
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Sabah Cəlilabad şəhərinin 22 küçəsində qaz olmayacaq.
Bu barədə "Report"un Muğan bürosuna rayon icra hakimiyyətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 25 noyabr saat 14:00-dan etibarən görüləcək işlər başa çatanadək Cəlilabad şəhəri üzrə 1500 abonentin (H.Əliyev prospekti, Z.Əliyeva, A.Azərtürk, Cavadxan, Şəhriyar, N.Nərimanov, Q.İsmayılov, F.Əhmədov, M.F.Axundov, M.Ə.Sabir, Babək, Ş.Qurbanov, H.Məmmədov, Nizami, 28 May, Təbriz, Xətai, Ə.Abdullayev, V.Niftullayev, D.Qorqud, V.Mürsəlov və S.Vurğun küçələri) mavi yanacaqla təchizatında fasilə yaranacaq.
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