Qubada avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 24 noyabr, 2026
- 19:13
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Quba rayonunda 60 yaşlı qadını avtomobil vuraraq öldürüb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Quba-Xaçmaz avtomobil yolunun Barlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib.
Belə ki, Xaçmaz rayon sakini, 1966-cı il təvəllüdlü Rəna Orucovanı avtomobil vurub.
Sürücü yaralını köməksiz vəziyyətdə qoyaraq hadisə yerindən uzaqlaşıb. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan piyada hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
19:23
Bakıda və Abşeron yarımadasında külək 24 m/s-dək güclənir - Faktiki havaEkologiya
19:15
Azərbaycan XİN rəhbəri: TRİPP layihəsinin qısa müddətdə icra edilməsini arzulayırıqXarici siyasət
19:13
Qubada avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
19:12
Boçorişvili: Gürcüstan və Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası hər iki tərəfin maraqlarını nəzərə alırXarici siyasət
19:11
Sabah Cəlilabad şəhərinin 22 küçəsində qaz olmayacaqEnergetika
19:10
Boçorişvili: Azərbaycan və Gürcüstanın layihələri Aİ-yə fayda gətirirRegion
19:07
Gürcüstan XİN rəhbəri: TRIPP regional nəqliyyat əlaqəliliyinin gücləndirilməsi üçün vacibdirXarici siyasət
19:03
Ceyhun Bayramov: Bakı-Supsa həcmlər artdıqca, danışıqlar əsasında yenidən istifadəyə verilə bilərXarici siyasət
19:03
Maka Boçorişvili Ceyhun Bayramovu 2027-ci ilin əvvəlində Gürcüstana səfərə dəvət edibXarici siyasət