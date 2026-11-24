"Сабах" - команда, демонстрирующая хороший футбол.

Как сообщает Report, об этом футболист испанской "Барселоны" Френки де Йонг заявил на пресс-конференции перед матчем основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха".

Полузащитник заявил, что они выйдут на поле ради победы:

"Анализируя соперника, я думаю, что "Сабах" - это команда, которая обычно старается переходить из обороны в атаку, строит атаки от обороны и демонстрирует хороший футбол. Мы же, как и всегда, должны показать хорошую игру, чтобы одержать победу".

Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" стартует 25 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе в 21:45.