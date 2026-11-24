Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана (ГУГДП) обратилось к водителям в связи с ветреной погодой.

Как сообщает Report со ссылкой на управление, в ведомстве призвали участников дорожного движения быть осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения в целях предотвращения угроз на дорогах из-за непогоды.

Согласно информации, владельцы и водители длинномерных грузовых автомобилей, транспортных средств с тентами или прицепами должны уделять особое внимание безопасности движения, парковке и упаковке перевозимых грузов.

"Водителям рекомендуется останавливать транспортные средства вдали от объектов, представляющих опасность скольжения, опрокидывания и других подобных угроз, а при парковке отдавать предпочтение закрытым помещениям", - отмечается в сообщении.

ГКГДП также призвало водителей соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию, быть осторожными при обгоне и маневрировании.

"Пешеходы также должны правильно оценивать текущие погодные условия и воздерживаться от поведения, создающего угрозу жизни и здоровью как их самих, так и других участников дорожного движения", - отметили в ведомстве.