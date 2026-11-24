Испанская "Барселона" провела тренировку перед матчем с азербайджанским "Сабахом", который состоится завра в рамках V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в Баку.

Как сообщает Report, первые 15 минут тренировки, проходившей на Бакинском Олимпийском стадионе, были открыты для прессы.

Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" стартует 25 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе в 21:45.