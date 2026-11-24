"Barselona"nın "Sabah" ilə oyunöncəsi açıq məşqi keçirilib
Futbol
- 24 noyabr, 2026
- 20:11
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UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda Bakıda "Sabah" klubu ilə üz-üzə gələcək İspaniya təmsilçisi "Barselona" oyundan əvvəl məşqə çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Hans-Diter Flikin komandasının Bakı Olimpiya Stadionunda gerçəkləşən hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olub.
Futbolçular isinmə hərəkətlərinin ardından müxtəlif təmrinləri yerinə yetiriblər.
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Barselona" matçı noyabrın 25-də Bakı Olimpiya stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.
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