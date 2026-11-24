Türkiyənin Muğla vilayətində 4,6 maqnitudalı zəlzələ olub
Region
- 24 noyabr, 2026
- 19:58
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Türkiyənin Muğla vilayətinin Milas rayonunda 4,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 18:39-da qeydə alınan zəlzələnin ocağı 7,28 kilometr dərinlikdə yerləşib.
В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение
Magnitude 4.6 earthquake strikes Türkiye's Muğla province
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