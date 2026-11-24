Bakıda və Abşeron yarımadasında küləyin sürəti 24 m/s-dir - Faktiki hava
Ekologiya
- 24 noyabr, 2026
- 19:23
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Azərbaycanın bəzi yerlərində küləkli hava şəraiti müşahidə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin noyabrın 24-ü saat 19:00-a olan məlumatında qeyd olunub.
Bildirilib ki, cənub-qərb küləyinin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 24, Kəlbəcər və Şahdağda 20, Qobustanda 19, Xınalıqda 18, Xızıda 17 m/s-dək güclənir.
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