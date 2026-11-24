"Сабах" может стать одной из лучших команд в Ла Лиге.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер испанской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции в преддверии матча против "Сабаха" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

"Если бы "Сабах" выступал в Ла Лиге, он был бы одной из лучших команд. Вместе с тренерами мы проанализировали игру этого клуба и она довольно хорошая", - отмети он.

Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" стартует 25 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе в 21:45.