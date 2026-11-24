В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Отмечается, что очаг землетрясения, зафиксированного в 18:39 по местному времени, залегал на глубине 7,28 км.