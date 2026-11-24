Парламент Швеции 30 ноября проведет голосование по вопросу о сохранении Ульфом Кристерссоном поста премьер-министра страны.

Как передает Report со ссылкой на шведские медиа, об этом заявил спикер парламента Андреас Норлен на пресс-конференции после повторных встреч с лидерами политических партий.

По его словам, решение принято после того, как Центристская партия объявила о возобновлении переговоров с правыми. В то же время лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон признала, что в настоящее время у нее нет возможности сформировать правоцентристское правительство.

"Нам нужен премьер-министр, которого парламент готов поддержать, и именно на этом я сосредоточен", - сказал Норлен.

Он также сообщил, что лидер Умеренной коалиционной партии Кристерссон оценил свои шансы пройти голосование как сложные, но возможные.

Норлен отметил, что поручение Кристерссона по изучению возможностей формирования правительства завершено.

Спикер парламента вновь предупредил о риске проведения досрочных выборов. По его словам, если действующий премьер не получит одобрения парламента 30 ноября, состоится еще одно голосование, после чего могут быть назначены досрочные выборы.