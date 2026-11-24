В Эр-Рияде в результате атаки на башню финансового центра пострадали 11 человек
Другие страны
- 24 ноября, 2026
- 20:22
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Одна из башен финансового центра в Эр-Рияде подверглась атаке йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), в результате которой пострадали 11 человек.
Как передает Report, об этом сообщила Служба гражданской обороны Саудовской Аравии в соцсети X.
"Одна из башен финансового центра в Эр-Рияде подверглась террористической атаке со стороны хуситского ополчения, в результате чего 11 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Ранее коалиция под руководством Саудовской Аравии, ведущая боевые действия против хуситов, заявила, что небоскреб в финансовом районе Эр-Рияда стал целью террористической атаки.
Husilərin Ər-Riyadda maliyyə mərkəzinə hücumu nəticəsində 11 nəfər yaralanıb
Saudi Arabia says Houthi attack on Riyadh tower injures 11
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