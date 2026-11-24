Одна из башен финансового центра в Эр-Рияде подверглась атаке йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), в результате которой пострадали 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщила Служба гражданской обороны Саудовской Аравии в соцсети X.

"Одна из башен финансового центра в Эр-Рияде подверглась террористической атаке со стороны хуситского ополчения, в результате чего 11 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее коалиция под руководством Саудовской Аравии, ведущая боевые действия против хуситов, заявила, что небоскреб в финансовом районе Эр-Рияда стал целью террористической атаки.