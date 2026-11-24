Правительства Польши и Великобритании подписали соглашение о сотрудничестве и совместном финансировании исследований и разработок для создания новой ракеты средней дальности CAMM-MR/FCM.

Как передает Report со ссылкой на польские медиа, соглашение закрепляет рамки взаимодействия двух стран в области создания нового ракетного комплекса и подтверждает стратегический характер польско-британского сотрудничества в сфере противовоздушной обороны.

В проекте планируется задействовать компании Польской группы вооружений (PGZ), отечественные оборонные предприятия и научно-исследовательские учреждения. Ожидается, что участие в программе позволит польской промышленности получить ключевые технологические наработки и расширить свои возможности в производстве современных ракетных систем.

Уточняется, что документ предусматривает реализацию проекта на этапе предварительной концепции.

CAMM-MR/FCM (Future Common Missile / Medium-Range) - перспективная зенитная управляемая ракета средней дальности (свыше 100 км), предусмотренная для расширения возможности семейства ракет CAMM. Ракета сможет применяться в наземных комплексах ПВО и на военных кораблях для перехвата самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.